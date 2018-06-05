Стена от Путина: строим уже сегодня

Украина меняет военно-политический вектор развития. Основные принципы дальнейших действий будут заложены в обновленной военной доктрине, в которой Россия будет признана государством-агрессором, несущим угрозу территориальной целостности нашей страны, а также открыто заявлено – Украина отказывается от внеблокового статуса и активизирует евроатлантическую интеграцию. Все перечисленное является основой разработанного правительством плана «Восстановления Украины». Среди прочих оборонительных инициатив – проект «Стена», который подразумевает, по словам главы правительства Арсения Яценюка, «строительство реальной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией».

Стеной против оккупанта

Как сообщил пресс-центр АТО в Facebook, реализация первоочередных работ по фортификационному оборудованию и установке систем инженерного заграждения на границе с Россией уже начата. Запланировано создать два оборонных рубежа, основным назначением которых является недопущение проникновения на территорию Украины российского агрессора.

«Основной объем работ составляет около полутора тысяч километров траншей и ходов сообщения, более восьми тысяч окопов для техники, более четырех тысяч блиндажей и создание 60-километрового невзрывного заграждения», - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

«Если без линии Маннергейма не обойтись, значит, надо строить и такие фортификации, но еще более мощные», - заявил на заседании Кабмина 10 сентября президент Порошенко, добавив, что оборонительные укрепления должны предусматривать танковые позиции с механизмами защиты от систем залпового огня, современные коммуникации и т.д.

Вместе с тем, по мнению премьер-министра Яценюка, «линию Маннергейма» в нашем случае надо строить дешево и быстро. План возведения «бюджетного» оборонительного заграждения уже был озвучен в Кабмине.

Предложения Кабмина

Первая конкретика по проекта «Стена» прозвучала на заседании Кабмина 5 сентября. Первый зампредседателя Государственной пограничной службы Украины Павел Шишолин разъяснил ситуацию: проект предлагается реализовать в два этапа, первый из которого может начаться «уже сегодня».

«Протяженность границы с Российской Федерацией составляет 2 тыс. 295 км, которые на сегодняшний день не демаркированы. Необходимо немедленно закрыть украинско-российскую границу от агрессора, - сказал Шишолин. – Наиболее уязвимый участок – в пределах Донецкой и Луганской областей. Еще до обострения конфликта и сепаратистских настроений наблюдались незаконные попытки наладить перемещение товаров, горюче-смазочных материалов, наркотических средств, боеприпасов. Общая протяжность этого участка составляет 500 км».

По словам Шишолина, предложенный план предусматривает выполнение мероприятий по обустройству границы на суше и на море. На первом этапе будет обустроена граница вне зоны конфликта, где есть возможность немедленно начать инженерные работы – в Черниговской, Сумкой, Харьковской и на севере Луганской областей, а также морская граница в районе Мариуполя и Бердянска. На суше рубеж будет представлять ров шириной минимум 4 метра и глубиной 2 метра, дополненный системами оптико-электронного наблюдения и башнями, также границу оснастят другими сооружениями, которые будут препятствовать движению автомобилей.

На втором этапе такие же работы предлагается провести на участке в 400 километров в регионах, где в настоящее время проходит АТО. Там «стена» будет усилена заборами, на котором будут в комплексе установлены приборы наблюдения, ночного видения, сигнализационные датчики – чтобы во время фиксировать нарушения границы живой силой и техникой и передавать сведения в режиме онлайн пограничной службе для реагирования.

По словам Шишолина, работы по возведению стены будут выполняться силами Мининфраструктуры с привлечением специалистов Минрегионстроя и Министерства обороны. Не останется «за бортом» и Минсоцполитики – ведомству предлагается приобщить к строительству граждан, которые на данный момент безработные. Как отметил Шишолин, все детали проекта сейчас прорабатываются соответствующим проектным институтом.

Что касается срока реализации проекта, то на сайте Кабмина в обнародованном проекте плана «Восстановления Украины» в разделе «Преодоление российской агрессии» третьим пунктом действий является «Проект «Стена»: строительство и обустройство надежно укрепленной границы между Украиной и Россией. В течение 6 месяцев».

Что касается средств на проект, то, по словам Яценюка, в рамках донорской конференции с ЕС Украина обратится за помощью, а «на осуществление первого этапа у нас деньги есть».

Стоит отметить, что концепцию строительства оборонительного сооружения на границе с РФ уже вносили на рассмотрение руководством государства. Еще в июне этого года с инициативой построить непрерывную стенку протяженностью 1974 километра выступила Днепропетровская облгосадминистрация.

«Днепропетровская ОГА и губернатор Коломойский предлагают за свой счет, в виде частного партнерства с государством, построить на границе между Украиной и Россией защитное сооружение. Мы направили концепцию этого проекта в Администрацию президента Украины», - заявил тогда заместитель председателя ОГА Борис Филатов. Строительство защитного сооружения оценивалось в 100 млн. евро.

В итоге, после ознакомления в АП с технико-экономическим обоснованием проекта, он был передан в СНБО. Совет поручил правительству провести одностороннюю демаркацию украинско-российской границы в связи с угрозами национальной безопасности и разработать соответствующий план проведения инженерных работ. Кабмин выполнил поручение – 25 июня одобрил строительство оборонительной стены. Но, лишь спустя 2 месяца правительство дало старт проекту.

Все «за»

Пока специалисты занимаются технико-экономическими вопросами «Стены», эксперты и политики активно обсуждают эту инициативу. Они однозначны во мнении, что стена – необходима, но говорят, что ее строительство может быть полноценно реализовано лишь после прекращения войны на востоке.

Директор консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что огромная протяженность украинско-российской границы подразумевает строительство стены в течение нескольких лет, а никак не месяцев. Сейчас, по его мнению, когда не контролируется более 100 км границы с РФ, все средства и силы нужно бросить для повышения боеспособности украинских военных, чтобы они могли огневыми средствами поражать любые цели противника, которые входят в нашу территориальную зону без разрешения. И уже потом имеет смысл заняться «Стеной».

«Строить стену нужно, но при стабилизации ситуации, хотя бы при полном понимании того, что происходит с агрессором. Если он будет постоянно через неконтролируемый на границе коридор проводить бронетехнику и т.д., то некогда будет заниматься стеной. Нам нужно будет все время уничтожать живую силу противника, неся человеческие и технические потери. А российская сторона заинтересована дестабилизировать ситуацию в Украине до тех пор, пока мы не выполним все ее условия, что для нас неприемлемо. Таким образом, конфликт в ближайшее время не будет исчерпан», - сказал Згурец.

Народный депутат, советник президента Николай Томенко считает предложенный Кабмином проект «Стена» популистским шагом накануне выборов. «Правительство идет на выборы. Поэтому правительство обречено предлагать популистские вещи, а не серьезные шаги. Например, я всегда рассказываю как шутку о строительстве за 6 месяцев стены с Россией», – сказал Томенко.

По его словам, реализовать такой масштабный проект за полгода просто невозможно. «Это смотрится не просто смешно, а невозможно. Хотя да, красиво», – сказал депутат.

Есть еще одно мнение, и оно – самое главное – простых украинцев. Они идею строительства стены восприняли на ура. Пользователи социальных сетей наперебой публикуют свои положительные отзывы об идее, спрашивают номер счета для благотворительных взносов. Кстати, в соцсетях уже давно создана группа, которая ратует за строительство 10-метрового бетонного забора на границе Украины и России, считая, что проект должен стать новой национальной идеей нашей страны. (https://www.facebook.com/kordon10m) И почитателей у этой инициативы много. А значит, народное содействие в создании оборонительного сооружения правительству обеспечено.

Стены со статусом великие

Стены на конфликтных территориях возводились испокон веков, причем все они были эффективными. Самая известная из них – Великая Китайская. Начало ее сооружения относят к V веку до н. э., когда после распада единого государства Чжоу на его месте образовалось несколько царств. Защищаясь друг от друга, правители этой эпохи, вошедшей в историю Китая как «период враждующих царств», и возвели оборонительное сооружение со впечатляющей длиной 21196 километров! Сейчас, к слову, популярна шутка, что таким образом китайцы предусмотрительно отгородились от путинской России (Великая Китайская стена проходит когерентно китайско-российской границы).

Новейшая история тоже отличилась оборонительными сверхзаборами. В прошлом веке особую известность имела Берлинская стена – символ Холодной войны. Ее сооружение было начато 13 августа 1961 год. Более 28 лет — до 9 ноября 1989 года — она служила границей между двумя враждующими мирами – социалистическим и капиталистическим. Берлин разделили надвое практически за одну ночь, перегородив колючей проволокой около двухсот улиц и переулков. А через месяц километра на три уже растянулся «бетонный занавес». Из года в год его совершенствовали, на что было потрачено 150 млн. долларов. В результате общая длина стены превысила 150 километров, высота достигла 4 метров. В социалистическом лагере добраться непосредственно до самой стены, не говоря уж о том, чтобы преодолеть ее, практически не представлялось возможным. В разных местах она была усилена железной решеткой с сигнализацией и колючей проволокой, натасканными на людей овчарками, курсирующими по бетонке патрульными машинами, освещением прожекторов и пешими патрулями, пятикилометровым противотанковым рвом, наконец, контрольной полосой. С противоположной, западной стороны, доступ к Стене был совершенно свободен. Здесь ее украшали картинами, надписями и рисунками, нанося их красками из аэрозольных баллончиков…

Еще один результат конфликта – стена на границе Израиля с Сектором Газа. Она защищает еврейское государство от нелегальных мигрантов, террористов-смертников и атак по суше. Большинство преграды (на протяжении более 700 км) состоит из металлического забора с колючей проволокой, траншей, забора с датчиками движения, песчаной полосы для наблюдения за следами нелегалов, асфальтированной патрульной дорожки и дополнительной колючей проволоки на израильской стороне. На небольшом отрезке вблизи Иерусалима (на протяжённости более 25 км) возведена железобетонная стена высотой 8 м.

Высокая эффективность заградительных барьеров вокруг Палестинской автономии привела к тому, что Израиль возвел еще несколько стен. 2 января 2013 года состоялось торжественное завершение строительства заградительного барьера на границе с Египтом. Основная «миссия» этого сооружения – сокращение нелегальной миграции в Израиль из Судана и Эритреи, а также снижение опасности проникновения в страну членов маргинальных террористических группировок, которые в настоящее время процветают на формально демилитаризованном Синайском полуострове. Бюджет строительства составил около 430 миллионов долларов, длина забора – 230 километров.

Летом 2012 года был построен небольшой забор безопасности и на израильско-ливанской границе в районе ливанской деревни Киле. Его протяженность составила 1,2 километра, а высота – 7 метров. Официальный Иерусалим утверждает, что именно из этой деревни во время эскалаций конфликта между двумя государствами ведутся наиболее интенсивные обстрелы израильской территории.

Еще одна разделительная стена строится Израилем сейчас на границе с Сирией. Эта территория начала укрепляться израильтянами еще в 1967 году, сразу после аннексии Голанских высот, и возведенные там фортификационные сооружения сейчас надежно защищают Израиль от военного вторжения. Но после начала гражданской войны в Сирии Израиль стал опасаться потока беженцев и заявил о своем намерении построить на Голанах сплошной заградительный барьер. В настоящее время Израиль планирует начать строительство забора и на границе с Иорданией — протяженностью от Мертвого моря до Эйлата.

Еще один любопытный пример – Марокканская стена, ее длина – 2720 километров. Она известна как «пояс безопасности» - защищает Марокко от враждебных действий партизан Полисарио. Стена состоит из 6 валов и двух заборов. Основу каждого вала составляет песчано-каменная насыпь высотой около трёх метров. Вдоль стен расположены минные поля, заграждения из колючей проволоки, сенсорные системы для обнаружения нарушителей, артиллерийские посты и взлётно-посадочные полосы. Оборудованы радарные мачты, просматривающие территорию вне стен, система постоянно патрулируется.

Турция в 1974 году построила стену на Кипре, отделив ту часть территории острова, которую считает своей. Затем стена была разрушена по согласию сторон, вместо нее создали буферную зону, которая охраняется миротворческими силами ООН. Буферная зона пересекает весь остров Кипр: разделяет на две части Никосию, древнюю столицу Кипра, в некоторых местах ее ширина достигает более шести с половиной километров. Она существует по сей день, храня в себе реликты ушедшей эпохи – заброшенные дома, магазины и даже аэропорт.

КНДР и Южная Корея также отгородились друг от друга рвами и стенами, за которыми поставили артиллерийские батареи и ракетные установки, готовые открыть огонь по соседям по первому приказу. Демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в 4 км растянулась через полуостров на 241 км. После падения Берлинской стены она считается последним реликтом эпохи холодной войны.

Индия построила стену длиной в 3300 километров, чтобы отгородить Кашмир от соседнего Пакистана. Эту стену еще называют «Берлинской стеной Азии». Пакистан, в свою очередь, построил барьер из колючей проволоки на границе с Афганистаном, длиной в 2400 километров и частично электрифицированный.

Саудовская Аравия все еще строит железобетонную стену длиной почти 2 тысячи километров на границе с Йеменом, оборудуя ее самыми современными устройствами электронного наблюдения, чтобы предотвратить незаконное проникновение на свою территорию граждан соседнего государства. Помимо этого, сауды соорудили стену протяженностью 900 километров на границе с Ираком.

Существуют и мини-стены, то есть, возведенные на определенных участках границы. Так, Узбекистан отделился небольшой стенкой от Таджикистана. Объединенные Арабские Эмираты строят забор на границе с Оманом, а Кувейт занят усилением 215-километровой стены вдоль границы с Ираком. Таиланд с 2007 года строит забор на том участке границы с Малайзией, откуда в страну проникает большая часть мусульманских террористов.

Ботсвана построила электрифицированный металлический забор на границе с Зимбабве. Согласно официальным источникам, он возведен исключительно для того, чтобы предотвратить «распространение инфекционного заболевания скота с ферм, расположенных в Зимбабве», но, на самом деле, он был построен для защиты границы Ботсваны от людей, пытавшихся спасаться бегством от этнических чисток в соседнем государстве.

США с 2006 года строят стену на границе с Мексикой для сдерживания нелегальной иммиграции и наркоторговцев.

Наконец, одними из самых знаменитых в мире являются «Стены мира» в Ирландии, это целый набор заборов, более 30 лет разделяющий католическое и протестантское население Северной Ирландии.

Таким образом, Украина с ее оборонительными инициативами – вполне в мировом тренде.

Нана Черная