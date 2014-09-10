За время АТО на Донбассе погибли 58 пограничников
18:57, 10 сентября 2014Политика
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За время проведения АТО на Донбассе погибли 58 пограничников.
За время проведения АТО погибли 58 пограничников / фото dpsu.gov.ua
Об этом сообщает Государственная пограничная служба. В сообщении на сайте прикордонвідомства уточняется, что это данные по состоянию на 10 сентября 2014 года.
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