За время АТО на Донбассе погибли 58 пограничников

18:57, 10 сентября 2014
Политика
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За время проведения АТО на Донбассе погибли 58 пограничников.

За час проведення АТО загинули 58 прикордонників / фото dpsu.gov.ua

Об этом сообщает Государственная пограничная служба. В сообщении на сайте прикордонвідомства уточняется, что это данные по состоянию на 10 сентября 2014 года.

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