Регионалы готовы предохраняться от НАТО хоть презервативами

Нардеп-регионал Ярослав Сухой заявил парламентским журналистам, что ПР намерена и далее блокировать трибуну, и надеется, что по возвращении из Москвы Президент Виктор Ющенко образумит коалициантов. «Почему будем блокировать? Возможно, завтра победит разум у кого-то в голове, возможно, вернется Ющенко и даст команду, что необходимо идти на встречу половине населения Украины», - цитирует депутата ForUm.

«Вчера мы пытались продемонстрировать добрую волю и предложить коалиции, чтобы сегодня поддержали наш проект постановления по поводу плана действий относительно членства в НАТО. Но в повестке дня этого нет, и никто не пытается идти нам на встречу. Поэтому вчера поздно вечером на фракции мы приняли решение, что совершили ошибку. Больше таких ошибок мы допускать не будем», - заявил Сухой.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли «регионалы» продолжать блокировать трибуну шариками, парламентарий заявил: «Да хоть и презервативами, чем захотим, тем и будем блокировать. Пожалуйста, называйте нас шаровиками или презервативщиками». К этому нардеп добавил, что переговоры в формате лидеров фракций будут продолжаться.