Кумами Третьякова будут Зейналов и человек-сюрприз

Алла Третьякова опровергает информацию некоторых СМИ о том, что крестными ее новорожденных сыновей Егора и Даниила будут народные депутаты Николай Мартыненко и Давид Жвания. Об этом она сказала в интервью изданию «VIP-ua».

Алла сообщила, что они с мужем, народным депутатом от НУНС Александром Третьяковым, выбрали в крестные коллегу Эдуарда Зейналова и еще одного человека, имя которого пока держится в секрете. «Мы с мужем решили, что крестными будут наш давний друг Эдуард Зейналов и еще один близкий человек. Это пока сюрприз», - сказал она.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили о том, что крестными новорожденных детей Третьяковых станут народные депутаты Николай Мартыненко и Давид Жвания .

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