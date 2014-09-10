Финансист «Свободы» Кривецкий рассказал, как может влиять на партийный список

Об этом Кривецкий рассказал в интервью «Главкому».

Как известно, в 2013-м году газета «Экспресс» опубликовала цикл материалов, в которых утверждалось, что ВО «Свобода» спонсируется криминалитетом. Одну из публикаций по иску «Свободы» суд уже признал клеветой.

«С “Экспрессом” у нас суды. Но они убегают, постоянно переписывают адреса, чтобы им иски не вручили, не приходят на заседания. Один суд уже выиграл Олег Тягнибок. На самом деле, я не хотел даже с ними судиться. Я считал, что это ниже меня. Но мне сказали: это нужно сделать», - заявил Кривецкий.

При этом Кривецкий опроверг информацию о том, что Генпрокурор Виталий Ярема якобы заявлял, будто «свободовец» в 1990-е годы имел проблемы с законом. По словам нардепа, в личной беседе Ярема пояснил, что имел в виду публикации «Экспресса».

«Мы направили соответствующее обращение к Генпрокурору - о том, принимал ли я участие в преступных группировках, проходил ли свидетелем по уголовным делам. Конечно, ответ уже понятен. Если бы было какое-то уголовное дело, оно давно бы уже оказалось на страницах газет. И мне интересно, озвучат те же журналисты эту информацию, когда мы получим ответ, так же, как они делали со сплетнями «Экспресса»», - заявил Кривецкий.

Напомним, ранее в эфире «Громадського телебачення» журналисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко со ссылкой на Виталия Ярему сообщили, что Игорь Кривецкий состоял на оперативном учете.

Кривецкий также заявил, что является одним из финансистов «Свободы», но не обладает персональной квотой на формирование ее партийного списка.

«Квота - это отдельные люди, которые заходят в список и зависят от тебя. Это дискомфорт для всех. Я не завел ни одного человека. Даже когда стоял вопрос по моей сестре. Говорили: давайте включим ее в список. Я ответил: нет. Вопрос личной квоты никогда не поднимал. Даже никого не рекомендовал. Я могу оценивать тех, кого рекомендуют наши “свободовцы”», – отметил Кривецкий.