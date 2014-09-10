Россия в ответ на новые санкции грозит сорвать перемирие на востоке Украины

Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин заявил о том, что Россия в обязательном порядке ответит на новые санкции Евросоюза, если они будут приняты, в частности, он не исключает, что действия ЕС могут привести к срыву перемирия на востоке Украины, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеЭкономист: Радикальные санкции Запада ввергнут Россию в коллапс за неделю Напомним, 5 сентября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня в Донбассе. В тот же день президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил прекратить огонь в зоне АТО с 18.00. Однако террористы и российская армия нарушают перемирие. Так, по состоянию на 9 сентября, с 5 сентября в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 33 получили ранения. Министр обороны Украины Валерий Гелетей не исключает возобновления военного противостояния в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеСША готовят новые санкции против РФ - решения примут в течение нескольких дней«Как раз в этот момент в Брюсселе не придумали ничего лучше, как провозгласить очередные антироссийские санкции. На какой ответ рассчитывали их авторы? На ответ России? Этот ответ обязательно последует, и об этом мы честно, заранее предупреждали наших партнеров», — сказал Нарышкин.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о санкциях8 сентября ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Их вступление в силу было отложено для изучения выполнения соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Послы ЕС примут решение о введении санкций против России 10 сентября. К этому времени новые санкции подготовят и США.