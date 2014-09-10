В СБУ назначен дипломатический советник

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в круг полномочий советника будут входить международно-правовые аспекты деятельности спецслужбы и координация работы на дипломатическом направлении.

Гребенюк родился в Луганской области в 1967 году. Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Защитил диссертацию по международному праву в Институте государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. С 1994 года - на дипломатической службе. Работал на руководящих должностях в МИД Украины и в Администрации президента Украины. В 2005-2006 годах возглавлял Главную службу внешней политики Секретариата президента Украины. В 1998-2001 году – генеральный консул, заведующий Консульским отделом Посольства Украины в США. В 2003-2005 годах – генеральный консул Украины в Сан-Франциско, США. В 2008-2014 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Южной Африке. Имеет первый ранг государственного служащего.

Читайте такжеПорошенко сменил начальников управлений СБУ в Николаевской и Одесской областяхВ пресс-центре напомнили, что еще один дипломат, Маркиян Лубкивский, недавно назначенный советником председателя СБУ, занимается вопросами информационной политики и связей с общественностью. Он координирует сферу коммуникаций украинской спецслужбы с отечественными СМИ и мировым сообществом.