Сегодняшнее заседание Кабмина пройдет с участием Порошенко

08:41, 10 сентября 2014
Политика
2 0

На заседании правительства будут присутствовать Порошенко, Турчинов и председатели областных ОГА.

Сегодня на заседание правительства должен придти Президент / Фото УНИАН

Сегодня состоится заседание Кабинета министров Украины.

Читайте такжеПорошенко призвал военных быть готовыми к защите Украины, несмотря на перемирие

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в заседании примут участие президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов, председатели областных государственных администраций и города Киева.

Начало в 10.00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter