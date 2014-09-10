Сегодняшнее заседание Кабмина пройдет с участием Порошенко

На заседании правительства будут присутствовать Порошенко, Турчинов и председатели областных ОГА.

Сегодня состоится заседание Кабинета министров Украины. Читайте такжеПорошенко призвал военных быть готовыми к защите Украины, несмотря на перемирие Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в заседании примут участие президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов, председатели областных государственных администраций и города Киева. Начало в 10.00.

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