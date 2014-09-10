Сегодняшнее заседание Кабмина пройдет с участием Порошенко
08:41, 10 сентября 2014Политика
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На заседании правительства будут присутствовать Порошенко, Турчинов и председатели областных ОГА.
Сегодня на заседание правительства должен придти Президент / Фото УНИАН
Сегодня состоится заседание Кабинета министров Украины.
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Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в заседании примут участие президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов, председатели областных государственных администраций и города Киева.
Начало в 10.00.
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