Решить дело Савченко можно только политическим путем - адвокат

Об этом он заявил в эфире 5 канала, пишет Сегодня.

"Все наши действия политического характера направлены на то, чтобы создать условия, при которых российскому руководству лучше избавиться от Надежды Савченко, поскольку совершенно очевидна ее невиновность. Я думаю, что в публичном плане мы это доказали, потому что она попала в плен в районе Металлиста раньше, чем погибли журналисты Волошин и Корнелюк. Это уже более-менее ясная вещь, небеспристрастное общественное мнение склоняется к той же версии", - сказал он.

"Фактически у Надежды положение заложника, разрешить его можно только политическим путем, обменяв ее на попавших в плен сепаратистов", - подчеркнул Фейгин.

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Адвокат подчеркнул, что защита Савченко рассчитывала, что ее включат в списки лиц, которые подлежат обмену между украинской стороной и боевиками. "Мы, конечно, очень рассчитывали на обмен. Разумеется, это не процессуальный порядок, на который мы не влияем. Это все находится в ведении руководства Украины как инициатора этого, а уж как среагирует российская сторона... от которой мы не ждем ничего хорошего", - отметил он.

Фейгин пояснил, как можно процессуально решить вопрос Савченко после принятия политического решения. "Суд апелляционной инстанции Воронежской области может изменить ей меру пресечения, на не связанную с содержанием под стражей. Параллельно мы подадим ходатайство о прекращении дела на основании поданных ходатайств адвокатов, плюс другие иные доказательства, которые мы просим следствие приобщить к делу, и на основании этого процессуально принимается решение о прекращении в отношении Надежды Савченко преследования по закону РФ", - рассказал он.

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Адвокат также сообщил, что день назад виделся с Савченко. "Был у нее в Воронеже, она передает всем привет, веселая, ничего не изменилось в этом смысле, она не испытывает никаких депрессивных состояний в связи с ее дальнейшим нахождением в российской тюрьме", - заверил он.

Как известно, "ДНР" и "ЛНР" просят Киев освободить около 300 заложников, украинская сторона - более полутысячи. По данным СБУ, Савченко нет в списках обмена пленными.