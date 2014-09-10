Несмотря на договоренности, огонь в один миг не закончится - генерал-майор Вовк

В эфире Еспресо.TV он призвал понять, что, когда в высоком напряжении несколько месяцев находятся вооруженные люди, мир в одно мгновение не наступит. И привел как пример бокс.

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"Разные оценки этих договоренностей. Я хотел бы, чтобы оценивали объективно эту ситуацию относительно остановки огня. Даже в боксе, когда "брейк" звучит, порой боксеры не останавливаются, а здесь друг против друга - тысячи вооруженных людей, а здесь в "ДНР" заявили, что не всех своих контролируют. И об этом все знали, но это объективно нужно воспринимать. И никто не ожидал, что в один миг прекратится огонь", - сказал генерал-майор.