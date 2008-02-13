Путин захотел познакомиться с журналисткой УНИАН

Президент РФ Владимир ПУТИН подтверждает опасение России по поводу возможного вступления Украины в НАТО, хотя и признает, что это является суверенным правом Украины.

На эту тему российский лидер размышлял, отвечая на вопрос журналистки УНИАН во время общей с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции. Президент РФ выслушал журналистку и спросил: "Вас как зовут?" - "Елена", - ответила Гитлянская.

В.ПУТИН предложил корреспонденту УНИАН представить, что в городе Севастополе, «городе нашей российско-украинской боевой морской славы будет база НАТО». «Как это эмоционально будет восприниматься в Украине и России. Вы отдаете себе в этом отчет?», - спросил Президент России.

Он отметил, что Россия хочет развивать дружеские отношения со всеми странами мира, а также с НАТО.

В тоже время В.ПУТИН подчеркнул, что Россия не имеет намерений стать членом Североатлантического альянса.

«Потому что вступление в такой блок означает ограничение суверенитета государства. Если Украина готова ограничить свой суверенитет, то это, конечно, дело Украины», - сказал В.ПУТИН.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что Россия не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины, но она обращает внимание Украины на то, что такие ограничения суверенитета приводят к определенным последствиям.

По словам В.ПУТИНА, ему страшно представить, что Россия будет вынуждена направить свои ракеты в сторону Украины. «Не только сказать, подумать страшно, что Россия в ответ на подобное размещение (баз НАТО – УНИАН) - и отвергать это теоретически нельзя - нацелит на Украину свои ударные ракеты», - сказал В.ПУТИН.

«Вот, что нас беспокоит», - добавил он.

В.ПУТИН высказался за открытое обсуждение этого вопроса с украинскими партнерами. Он отметил, что говорил сегодня об этом с В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Президент Украины подчеркнул, что любые действия нашей страны в отношениях с НАТО не направлены против других стран и, в первую очередь, России. Он выразил заинтересованность в диалоге с Россией по этому поводу.

Также В.ЮЩЕНКО напомнил положения украинской Конституции, которая не позволяет размещать военные базы других государств на территории Украины.