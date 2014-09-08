В оккупированном Крыму ФСБ "разрабатывает" священников - архиепископ

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.

«Я знаю, что некоторые священники были вынуждены подписать бумаги по сотрудничеству с ФСБ. Мы возвращаемся в далекие коммунистические времена, когда КГБ имело влияние на священников», – сказал он.

По словам архиерея, основные вопросы, которые интересуют представителей ФСБ, касаются деятельности самого Климента, его круга контактов, планов, маршрутов передвижения. Вместе с тем, несмотря на сложившуюся ситуацию, архиепископ Симферопольский и Крымский не планирует покидать полуостров.

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