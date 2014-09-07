Из плена боевиков освободили еще 15 украинцев, в заложниках остаются около 800 человек - СМИ
Согласно сообщениям СМИ, продолжается освобождение пленных.
В Донецке 7 сентября освободили еще 15 украинских пленных, в заложниках террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" остается еще от 700 до 800 человек.
Об этом сообщили в эфире Hromadske TV, передает Украинская правда.
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Согласно сообщению, в "ДНР" отметили, что освобождение произошло не в рамках "мирного плана Порошенко", а по "личной договоренности".
Как отметил в своем Facebook заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов, освобождены военные с Черкасс (или Черкасского) и 40 - из батальона территориальной обороны.
По данным Hromadske TV, среди освобожденных также - военные из 51 и 93 бригад и батальона "Свитязь".
Также уточняется, что реализация "мирного плана" возможна в течение двух дней.
Как известно, 5 сентября в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.
По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении огня на Донбассе с 18:00 пятницы.
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6 сентября президенты Украины и РФ провели телефонный разговор, в ходе которого пришли к согласию, что режим прекращения огня на юго-востоке Украины в целом выполняется. Также Петр Порошенко заявлял, что освобождение заложников возможно может состояться уже 6 сентября.
Однако в Администрации президента по состоянию на вечер 6 сентября сообщили об освобождении только двух военнопленных.