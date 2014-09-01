С "ДНР" договорено, что украинских пленных не будут пытать - Центр обмена пленными

Об этом генерал-полковник запаса, руководитель ОО «Офицерский корпус», руководитель Центра по обмену пленных Владимир Рубан сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы достигли договоренности с донецкой стороной, с г-ном Захарченко (лидером террористической организации «ДНР» Александром Захарченко - УНИАН), в том числе о том, что больше не будет каких-либо условий о «грузе 200», то есть относительно беспрепятственного вывоза тех, кто погиб на поле боя», - сказал Рубан.

Он также сообщил, что террористы пообещали не пытать пленных.

«Мы добились того, что пленных не будут подвергать пыткам и не будут расстреливать. Есть подтвержденные факты, что в плену не все выживали», - отметил он.

По словам Рубана, в «ДНР» пообещали, что к пленным украинским солдатам будет отношение как к военнопленным.

По его словам, этого удалось добиться и благодаря народной артистке Украины, общественному деятелю Руслане Лыжичко, которая вернулась из Донецка.

Присутствующая на пресс-конференции сама Руслана подчеркнула, что главный мессидж на сегодня - «Стоп огонь!».

Читайте такжеНемцов: Путин добивается расчленения Украины«Воевать надо с реальным врагом. Он есть. Это Путин», - добавила Руслана.

Она также подчеркнула необходимость ведения переговоров между Киевом и востоком Украины с тем, чтобы выработать общие позиции, чтобы «объединиться с Донбассом и Луганском, со своими и пойти единым фронтом против единого врага».

Рубан отметил, что на Донбассе продолжается «неправильная война».

«И неправильно, когда нет военного положения, и кто-то в Киеве может не идти на войну, а гулять с собачкой по Крещатику, а кто-то обязан пойти на эту войну, потому что его мобилизуют», - добавил он.

«Необходимо или ввести военное положение по всей стране и начать воевать, или сесть за стол переговоров, как умные люди в ХХІ веке, и идти на взаимные компромиссы и уступки», - отметил Рубан.

Читайте такжеИностранные журналисты обнародовали видео разрушенного ИловайскаПо его словам, «донецкая и луганская стороны готова к этому разговору».

На вопрос журналистов по поводу того, как выполнить мессидж «Стоп огонь!», когда «в тебя стреляют российские солдаты» и садиться за стол переговоров «с украинскими сепаратистами, когда в тебя стреляет Россия», Руслана сказала, что «Стоп огонь» должен касаться только перестрелки со своими».

Рубан отметил, что людям с обеих сторон уже надоело убивать в течение четырех месяцев друг друга. Он также подчеркнул, что «есть много вопросов к официальным данным о погибших и тех, что пропали без вести».

Как сообщал УНИАН, украинские батальоны неделю назад попали в окружение террористов и российских военных.

Сегодня, 1 сентября, руководитель Центра по обмену пленных Рубан заявил, что в Донецкой области после последних боев взяты в плен 680 украинских военнослужащих, и из них 80% - из-под Иловайска.