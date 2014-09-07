Тарута: Вариант Абхазии или Приднестровья на Донбассе никогда не сработает

Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута подчеркивает, что людям в освобожденных городах Донбасса сегодня точно не нужна никакая "Новороссия".

Такое убеждение он высказал в интервью "Зеркалу недели. Украина".

Тарута подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не может пойти на признание государственности так называемых "ДНР" и "ЛНР" или же предоставление им особого статуса в составе государства.

"Общая территория "ДНР" и "ЛНР" составляет не более 25 процентов территории Донбасса. Какое это государство? О чем тут можно говорить? Оно что, в состоянии выжить?", - сказал он.

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Председатель ОГА заявил, что "освобожденным городах сегодня точно не нужны никакие "ДНР" и "Новороссия"", приведя пример Мариуполя: "Люди сделали свой выбор. Они выходят на митинги и готовятся к бою. Страна должна готовиться к бою. Без борьбы никто эти территории не сдаст. Бороться придется всем - и мариупольцам, и украинской армии".

"Правда на нашей стороне. И мы не можем не победить. Возможно, это все затянется. Наверное, мы пострадаем больше всех. Но вариант Абхазии или Приднестровья здесь никогда не сработает. В Мариуполе очередь в военкомат. Не всегда количество танков и живой силы является главным залогом или аргументом в победе. Я думаю, что с другой стороны это тоже понимают. Как, впрочем, и то, что бесконечная война ударит не только по Украине", - отметил Тарута.