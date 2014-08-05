Боевики пытаются вернуть себе утраченные позиции - Тымчук
Ситуация в зоне АТО склонна к обострению, что вызвано повсеместными попытками боевиков организовать контратаки и вернуть ранее утраченные позиции.
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук из группы "Информационное сопротивление" на своей странице в соцсетях.
В районе Свердловска отмечается скопление сил и средств боевиков для дальнейшей переброски в районы Снежного, Ровенек и Тореза. Также наблюдается скопление живой силы и техники противника в районе Горловки для обороны данного района, а также для дальнейшей переброски в районы Снежного, Тореза и Шахтерска.
Также Тымчук сообщает, об активности разведывательно-диверсионных групп террористов в ранее освобожденных районах, в том числе с использованием беспилотников.
Читайте такжеБойцы батальона "Днепр" задержали российского боевика-добровольца
Продолжаются обстрелы позиций сил АТО:
- со стороны России обстрелян командный пункт украинской бригады в приграничном районе близ н.п.Дьяково. Обстрел произведен из артиллерии.
- из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО близ н.п.Амвросиевка, Волнухино, дважды – позиций в районе аэропорта в Луганске.
- из минометов обстреляны позиции сил АТО в районе н.п.Роскошное.
- из стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО в районе н.п.Каменка и Ольховатка.
- из артиллерии обстреляны позиции силовиков близ н.п.Макарово.
По словам Тымчука, силы АТО повсеместно открывали ответный огонь.