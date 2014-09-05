В Минске начались переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу

Во встрече принимают участие второй президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также лидеры группировок «Донецкая народная республика» и «Луганска народная республика», сообщает Радио Свобода.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов отдать приказ о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе в случае, если прекратить огонь согласятся все участники противостояния.

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Вскоре после этого в группировках «ДНР» и «ЛНР», которые Украина признала террористическими, заявили, что готовы рассматривать режим прекращения огня, если украинская сторона согласится на определенные условия. В частности боевики требуют прекращения полетов украинской военной авиации над территориями, которые сейчас подконтрольны «ДНР» и «ЛНР».