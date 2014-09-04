Очевидец опубликовал видео "пристрелки" "Градов" в окрестностях Мариуполя
Андрей Дзиндзя опубликовал видео "пристрелки" из предположительно российских реактивных систем залпового огня "Град" в поле неподалеку от Мариуполя.
На видео видно дым в поле, потом голос за кадром говорит, что это была "пристрелка", а через 15 минут будет "Град".
Затем появляются кадры, где зафиксированы массовые взрывы в том же месте, где был перед этим дым.
Ранее сегодня на странице пресс-центра АТО в Facebook появилось сообщение, что российские войска стягивают к Мариуполю "Грады" и "Ураганы". Однако позже оно было удалено, а вместо этого появился пост о том, что страница была взломана, и данное сообщение не соответствует действительности.
Пользователи соцсетей предполагают, что удары российских "Градов" по чистому полю могут быть акцией устрашения, направленной на жителей Мариуполя.
Залякують #Маріуполь, сволота. Луплять Градами в поле, знаючи що буде багто свідків.
— d'Irpin (@geterogen) Вересень 4, 2014
На підступах до #Маріуполь був бій, але півгодини тому усе затихло. Наші на своїх позиціях. #Мариуполь
— Громадське Приазов'я (@PriazovTv) Вересень 4, 2014