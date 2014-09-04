Очевидец опубликовал видео "пристрелки" "Градов" в окрестностях Мариуполя

На видео видно дым в поле, потом голос за кадром говорит, что это была "пристрелка", а через 15 минут будет "Град".

Затем появляются кадры, где зафиксированы массовые взрывы в том же месте, где был перед этим дым.

Ранее сегодня на странице пресс-центра АТО в Facebook появилось сообщение, что российские войска стягивают к Мариуполю "Грады" и "Ураганы". Однако позже оно было удалено, а вместо этого появился пост о том, что страница была взломана, и данное сообщение не соответствует действительности.

Пользователи соцсетей предполагают, что удары российских "Градов" по чистому полю могут быть акцией устрашения, направленной на жителей Мариуполя.

Залякують #Маріуполь, сволота. Луплять Градами в поле, знаючи що буде багто свідків. — d'Irpin (@geterogen) Вересень 4, 2014