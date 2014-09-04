Bloomberg: Путин продолжит скрытую войну в Украине до тех пор, пока востоку не дадут право вето

В статье, которая называется «Путин намерен продолжать скрытую войну в Украине до тех пор, пока восточным регионам не дадут право вето», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Генри Мейер и Илья Архипов пишут о том, что Владимир Путин будет продолжать свою скрытую войну пока ему не удастся создать маленькие полугосударства в восточных регионах Украины с правом ветирования решений о будущем страны, по словам пяти нынешних и бывших российских чиновников и советников.

Даже после того как Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о тех шагах, которые необходимо предпринять для прекращения боевых действий, которые продолжаются уже более 5 месяцев, президент России не согласится на что-то меньшее, чем широкая автономия для в основном русскоговорящих Донецкой и Луганской областей, что предполагает в том числе право отклонять ключевые решения на национальном уровне, например, вступление страны в НАТО.

Путин хочет подождать до ноября, когда в Украине выберут новый парламент и начнется отопительный сезон, чтобы убедиться, что его цели будут достигнуты. Для этого он может продолжать не поставлять газ, чтобы заставить украинские власти пойти на компромисс, если это будет необходимо, сказал один из чиновников на условиях анонимности после разговора с Путиным на прошлой неделе.

«Цель Путина – поставить Украину на колени», – сказал Станислав Белковский, который был советником Путина во время его первого президентского срока, а сейчас возглавляет Институт национальной стратегии в Москве. «Он хочет, чтобы благодаря федеральной структуре часть страны оказалась под неофициальным контролем Москвы, чтобы блокировать членство Украины в НАТО».

На российском и украинском фондовых рынках вчера был отмечен рост в связи с тем, что Порошенко и Путин договорились работать над «режимом прекращения огня» и принять необходимые меры для прекращения конфликта, который, из-за которого, по данным ООН, погибли 2600 человек и более 1 миллиона стали вынужденными переселенцами.

Саммит НАТО

Это заявление было сделано в то время как президент Барак Обама и другие лидеры стран-членов НАТО были на пути в Великобританию, где проходит ежегодный саммит военного блока, созданного в 1949 г. отчасти для того, чтобы противостоять Советскому Союзу.

Облегчение напряженности происходит также в то время как Европейский союз готовится ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с тем, что она продолжает поставлять оружие и боевиков повстанцам, что Путин, бывший полковник КГБ, отрицает. Введение дальнейших санкций может быть приостановлено, если соглашение о прекращении огня вступит в силу, сказал чиновник немецкого правительства. Путин в прошлом году предложил предшественнику Порошенко, Виктору Януковичу, кредит в размере 15 млрд. долл., чтобы тот отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вместо этого изменил политический курс страны в сторону конкурирующего блока России, Беларуси и Казахстана, что вызвало протесты в Киеве, которые привели к свержению Януковича и аннексии Крыма Россией.

Вчера, во время своего визита в Монголию, Путин сказал журналистам, что у него есть план, состоящий из семи пунктов, который будет обсуждаться завтра на встрече в Минске, в которой примут участие представители повстанцев и украинского правительства. Согласно этому плану, украинская армия и силы повстанцев должны отступить, должен быть произведен обмен пленными и созданы гуманитарные коридоры, а также должно быть прекращено использование боевых самолетов в населенных пунктах.

«Очковтирательство»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что план Путина – это «очковтирательство» накануне саммита НАТО, и основная его цель – не допустить «неизбежных» дальнейших санкций. Украинские силы оправляются после серии неудач, которые они потерпели на прошлой неделе в результате того, что они называют «полномасштабным вторжением» России.

Франц Клинцевич, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне, заявил, что любое мирное соглашение будет предполагать де-факто разделение Украины.

«Лидеры Донецкой и Луганской народных республик готовы вступить в переговоры, но они не отступят», – сказал Клинцевич по телефону. «Что бы ни случилось, они будут жить отдельно от Киева. После таких кровопролитий, у них нет другого выбора. Они будут бороться до последнего патрона при необходимости».

«Сухопутный мост»

В результате нового наступления повстанцев, теперь стало возможным полностью захватить Донецк и Луганск военным путем и создать «сухопутный мост» в Крым, который отделен от России Керченским проливом, по словам Алексея Арбатова, заместителя председателя Комитета российского парламента по обороне с 1995 г. по 2003 г., а сейчас научного сотрудника Московского Центра Карнеги.

До вчерашнего дня повстанцы, поддерживаемые, как считают Украина, США и НАТО, российскими войсками, разведкой, артиллерией и танками, приближались к Мариуполю, портовому городу на Азовском море, который имеет стратегическое значение. Они также заставили украинские войска отступить от луганского аэропорта, но при отходе они успели взорвать взлетно-посадочною полосу. Мятежники также захватили Новоазовск, город на границе с Россией. По оценкам Министерства обороны Украины, количество российских и повстанческих войск составляет от 10 до 15 тыс. человек.

«Российские агрессоры явно превосходят украинские силы», – Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-2006 гг., написал 2 сентября на сайте Атлантического совета в Вашингтоне, в котором он руководит Евразийским центром Д. Патричиу. «Если Украине не помогут, российские войска могут продвинуться намного дальше вглубь Украины».

«Он блефует»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 сентября, что повстанцы будут продолжать завоевывать территории, пока Украина не попросит о мире. В тот же день итальянская газета La Repubblica сообщила, что Путин сказал председателю Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозу, что если он захочет, то сможет взять Киев за две недели. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что эти слова были вырваны из контекста. На прошлой неделе Путин предостерег от любой «агрессии» в отношении России, отметив, что страна остается «одной из крупнейших в мире ядерных держав».

«Запад боится большой войны, и Путин пользуется этим», – сказал Белковский, бывший советник Кремля. «Его цель заключается в том, чтобы напугать Запад и Украину, чтобы они думали, что он захватит Киев и изменит карту Европы, если не получит то, чего он хочет. Он блефует».

Блефует или нет, но стратегия Путина явно работает, считает Дмитрий Тренин, руководитель Московского Центра Карнеги.

«Прекращение огня будет важной победой для России», – сказал Тренин по телефону. «Если на самом деле так и будет, Россия будет торговаться с позиции силы. Стратегия Путина разрастается. Его конечная цель – Украина, которая будет буферным государством между Россией и Западом».

Обещание Обамы

Путин объявил в марте о своем решении аннексировать Крым, где базируется российский Черноморский флот с момента своего создания Екатериной Великой в 1783 г., отчасти из-за расширения НАТО на восток, что, по его словам, нарушает обещания, данные Генеральным секретарем НАТО, которым в то время был Манфред Вернер, его предшественнику Борису Ельцину после распада Советского Союза в 1991 г.

«Мы против того, чтобы военный союз, обустраивался, как у себя дома, прямо у нас на заднем дворе или на нашей исторической территории», – говорил Путин.

Нынешний глава НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил 29 августа, что Украина, в конечном итоге, станет членом Альянса, а Арсений Яценюк, премьер-министр, призвал вчера парламент принять законопроект о стремлении Украины вступить в военный альянс.

Членство в НАТО?

Планы Украины отказаться от внеблокового статуса – это попытка прервать политический диалог, процитировало сегодня слова Сергея Лаврова агентство Интерфакс. Порошенко отбыл на саммит НАТО, который проходит 4 и 5 сентября в Уэльсе, где он планирует встретиться с лидерами США, Франции, Великобритании и других стран-членов Альянса, говорится в заявлении.

В период между 1999 и 2009 гг. членами НАТО стали 12 стран Восточной Европы, в том числе участники Варшавского договора, и 3 бывшие советские прибалтийские республики Латвия, Литва и Эстония, где Обама говорил вчера об обязательствах США по обеспечению коллективной безопасности 28 стран-членов блока. Вспомнив о советской оккупации прибалтийских государств, Обама сказал, что США и НАТО не позволят этому случиться вновь и в случае российской агрессии встанут на их защиту.

«Нападение на одного – это нападение на всех», – сказал Барак Обама в столице Эстонии Таллине. «Вы уже однажды потеряли свою независимость. С НАТО вы никогда не потеряете её вновь».

Но для Украины, которая официально не является членом НАТО, дела обстоят совсем по-другому. И США, и ЕС исключили вариант военного вмешательства в текущий конфликт. Это решение, наряду с тем, что санкции не смогли повлиять на поведение России, развязало Путину руки, считает Ян Бреммер, руководитель Eurasia Group, нью-йоркской консалтинговой компании, которая занимается исследованиями политических рисков.

«Путину достаточно почувствовать, что он не встретит серьезного противостояния», – сказал Бреммер в интервью для Bloomberg Television 28 августа.

Таким образом, единственным выходом для Украины может быть признание поражения, сказал Арбатов, бывший заместитель председателя Комитета российского парламента по обороне.

«Чем дольше Украина будет ждать, тем большую часть территории она потеряет и тем более жесткими будут требования к ней», – сказал Арбатов.