Жириновский назвал условия, при которых прибудет на допрос в Киев

Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

Между тем, Жириновский заявил, что не отказывается от своего обещания приехать на допрос, но при определенных условиях.

Читайте такжеЖириновский: Россия должна захватить Казахстан«С удовольствием поеду, но мы просим разрешить высадку российского десанта в аэропорту Борисполь. Когда наши ребята зачистят Киев от нацистской нечисти, я спокойно прогуляюсь по мирной столице Малороссийского федерального округа России до следственного управления на улице Богомольца. Всего лишь одна дивизия ВДВ. Если в Киеве считают, что мало, можно еще четыре дивизии высадить», - сказал Жириновский.

Как сообщал УНИАН, МВД Украины вызвало на допрос граждан РФ, депутатов Госдумы Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, министра обороны Сергея Шойгу и миллиардера Константина Малафеева. Их подозревают в финансировании и организации незаконных вооруженных формирований на территории Украины.