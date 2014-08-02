МВД вызвало на допрос Жириновского, Зюганова и Шойгу

МВД Украины вызвало на допрос граждан РФ, депутатов Госдумы Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, министра обороны Сергея Шойгу и миллиардера Константина Малафеева.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что послу РФ в Украине Михаилу Зурабову направили письмо о вызове соответствующих лиц для сообщения о подозрении и проведения их допросов в качестве подозреваемых

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"Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется досудебное расследование в уголовных процессах в отношении указанных лиц, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 3, 5 ст. 260 УК Украины (Руководство не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники, а также участие в составе данных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иных тяжких последствий)", - отмечают в МВД.

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1 августа в уголовных процессах Главное следственное управлением МВД вынесло уведомление о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 3, 5 ст. 260 УК Украины и согласовании ГПУ.

Вопрос об избрании мер пресечения в отношении подозреваемых в виде содержания под стражей решается ГСУ МВД Украины.