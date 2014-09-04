Офицер НАТО: в Украине находится несколько тысяч военных РФ

Об этом в кулуарах саммита НАТО на условиях анонимности сообщил офицер Альянса, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

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Ранее в НАТО заявляли о "более чем 1000" российских военных, действующих на территории Украины, отмечая значительную эскалацию военного вмешательства Москвы в конфликт в Украине.

"Мы до сих пор видим многотысячное российское войско на территории Украины, оснащенное сотнями танков и бронетехникой. Никаких изменений относительно пребывания российских сил в Украине не произошло", - заявил офицер НАТО, отметив при этом, что еще 20 тыс. российских военных находятся у границы с Украиной.

Сегодня генсек НАТО Андерс Фог Рассмусен заявил, что Россия атакует Украину, продолжая дестабилизировать ситуацию в Украине. Речь идет об открытой военной агрессии.