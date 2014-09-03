Обама сравнил российскую агрессию с нацизмом и пообещал, что РФ заплатит за свои действия

Президент США Барак Обама провел параллели между нынешней агрессией России в отношении Украины с действиями нацистов перед Второй мировой войной.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Тоомасом Ильвесом в Таллине в среду, передает Украинская правда.

"То, что мы видим - это агрессия, которая обращается к националистическим чувствам, что исторически было очень опасно в Европе", - сказал он.

Обама также заявил, что в связи с этим в Европе, в частности - в Эстонии будет усилено присутствие войск НАТО, будут проведены дополнительные военные учения.

Читайте такжеФукуяма рассказал, чем Путин отличается от Гитлера

По его словам, Россия заплатит тяжелую плату за свою агрессию. Он напомнил, что она уже испытывает серьезные экономические потери и это продолжится и в дальнейшем.

При этом он пообещал существенную экономическую поддержку Украине, в том числе относительно проведения радикальных реформ и преодоления последствий военного конфликта на востоке.

Президент США также заявил, что сейчас наступил новый мировой порядок в плане безопасности и это будет отражено во время саммита НАТО в Уэльсе 4 - 5 сентября. Он также заявил, что на этом саммите Украина может получить статус особого партнера НАТО.

Читайте такжеРоссийский журналист: наши превзошли Геббельса и опустились до уровня Штрейхера

В свою очередь президент Эстонии заявил, что соглашение между НАТО и Россией, которое сейчас заморожено, будет изменено.

"Надо называть все своими именами. Это - российская агрессия", - сказал Ильвес.

Он добавил, что НАТО и Европа увеличат поддержку Украине, в том числе политическую, экономическую и гуманитарную. По его словам, тяжело раненых украинских солдат будут лечить в западных клиниках.

Ильвес также предположил, что в период, оставшийся до парламентских выборов в Украине, Россия будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране еще больше и пытаться сорвать голосование.