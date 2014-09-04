Генсек НАТО о «мирном плане Путина»: учитываются действия, а не слова
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствует любые мирные усилия, в том числе и предложенный президентом России Владимиром Путиным план урегулирования ситуации на Донбассе, но подчеркивает важность действий, а не слов.
Об этом Расмуссен заявил сегодня в Ньюпорте перед началом работы саммита альянса, отвечая на вопрос УНИАН, сможет ли так называемый «мирный план Путина» способствовать улучшению ситуации в Украине.
«Что касается так называемого «мирного плана», то, во-первых, позвольте мне подчеркнуть, что мы приветствуем все усилия, которые направлены на мирное урегулирование кризиса в Украине. Сказав это, я также должен заметить, что учитывается то, что происходит в действительности. Мы, к сожалению, продолжаем быть свидетелями участия России в дестабилизации ситуации на востоке Украины», - сказал генсек альянса.
В этой связи Расмуссен вновь призвал Россию отвести свои войска от украинской границы, прекратить поставки оружия и боевиков в Украину, поддержку вооруженных формирований в Украине и начать конструктивный политический процесс.
«Это будет подлинными шагами для мирного решения кризиса в Украине», - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о дальнейшей помощи Украине, генсек альянса напомнил, что во время саммита состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, в рамках которой пройдет встреча с президентом Петром Порошенко.
«Будет принята совместная декларация, в которой будут отмечены конкретные шаги по углублению нашего партнерства между Украиной и НАТО», - сказал Расмуссен.
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Как сообщал УНИАН, 3 июля, согласно информации пресс-службы президента Украины, глава государства Петр Порошенко обсудил по телефону с Путиным режим прекращения огня на Донбассе.
Позже Путин заявил, что во время телефонного разговора обсудил с Порошенко план урегулирования ситуации в Украине. Эта инициатива состоит из семи пунктов.
Первым мероприятием он назвал «прекращение активных наступательных операций вооруженных формирований ополченцев на юго-востоке Украины на донецком и луганском направлениях».
Еще одна инициатива заключается в том, чтобы «предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля над соблюдением условий прекращения огня и мониторингом ситуации, которая создается таким образом в зоне безопасности».
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Он также выразил мнение о необходимости исключить применение авиации против мирного населения на юго-востоке Украины и призвал открыть гуманитарные коридоры для передвижения техники и доставки гуманитарных грузов на восток Украины.
Ещё одним пунктом Путин назвал возможность направления в пострадавшие регионы ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения на востоке Украины.
Президент РФ рассчитывает, что окончательные договоренности относительно плана урегулирования будут достигнуты 5 сентября на встрече Трехсторонней контактной группы.