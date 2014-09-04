Генсек НАТО о «мирном плане Путина»: учитываются действия, а не слова

Об этом Расмуссен заявил сегодня в Ньюпорте перед началом работы саммита альянса, отвечая на вопрос УНИАН, сможет ли так называемый «мирный план Путина» способствовать улучшению ситуации в Украине.

«Что касается так называемого «мирного плана», то, во-первых, позвольте мне подчеркнуть, что мы приветствуем все усилия, которые направлены на мирное урегулирование кризиса в Украине. Сказав это, я также должен заметить, что учитывается то, что происходит в действительности. Мы, к сожалению, продолжаем быть свидетелями участия России в дестабилизации ситуации на востоке Украины», - сказал генсек альянса.

В этой связи Расмуссен вновь призвал Россию отвести свои войска от украинской границы, прекратить поставки оружия и боевиков в Украину, поддержку вооруженных формирований в Украине и начать конструктивный политический процесс.

«Это будет подлинными шагами для мирного решения кризиса в Украине», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о дальнейшей помощи Украине, генсек альянса напомнил, что во время саммита состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, в рамках которой пройдет встреча с президентом Петром Порошенко.

«Будет принята совместная декларация, в которой будут отмечены конкретные шаги по углублению нашего партнерства между Украиной и НАТО», - сказал Расмуссен.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля, согласно информации пресс-службы президента Украины, глава государства Петр Порошенко обсудил по телефону с Путиным режим прекращения огня на Донбассе.

Позже Путин заявил, что во время телефонного разговора обсудил с Порошенко план урегулирования ситуации в Украине. Эта инициатива состоит из семи пунктов.

Первым мероприятием он назвал «прекращение активных наступательных операций вооруженных формирований ополченцев на юго-востоке Украины на донецком и луганском направлениях».

Еще одна инициатива заключается в том, чтобы «предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля над соблюдением условий прекращения огня и мониторингом ситуации, которая создается таким образом в зоне безопасности».

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Он также выразил мнение о необходимости исключить применение авиации против мирного населения на юго-востоке Украины и призвал открыть гуманитарные коридоры для передвижения техники и доставки гуманитарных грузов на восток Украины.

Ещё одним пунктом Путин назвал возможность направления в пострадавшие регионы ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения на востоке Украины.

Президент РФ рассчитывает, что окончательные договоренности относительно плана урегулирования будут достигнуты 5 сентября на встрече Трехсторонней контактной группы.