Порошенко сегодня примет участие в саммите НАТО

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Южном Уэльсе в городе Ньюпорт Порошенко примет участие в саммите НАТО.

Напомним, сегодня в Великобритании начинается двухдневный саммит НАТО. Ожидается, что главное внимание оборонительный альянс посвятит вооруженному конфликту на востоке Украине и утвердит план усиления присутствия НАТО вдоль восточных границ.Читайте такжеОбама: НАТО должно взять обязательства по модернизации сил безопасности Украины

Украина надеется на саммите получить статус специального партнера Альянса, а также получить статус ключевого союзника США.

1 сентября Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что будет говорить с Украиной о членстве в Альянсе тогда, когда она изменит свой внеблоковый статус. Он также заявлял, что Украина может стать членом НАТО, если она этого захочет и выполнит необходимые критерии.

Напомним, 30 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сообщение партии "Батькивщина" о проведении собрания граждан относительно всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что кабинет министров внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и о возобновлении курса страны на членство в НАТО.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 44% украинцев, 35% - были бы против этого, 22% - не определились.