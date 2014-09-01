НАТО будет говорить с Украиной о членстве, когда она отменит внеблоковый статус - Расмуссен

Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН. "Мы будем говорить с Украиной, как продвигаться вперед (в вопросе членства) в случае, если Украина изменит свою политику внеблокового статуса", - сказал генсек альянса.

Он подтвердил позицию, согласно которой Украина будет членом НАТО, если она этого захочет и выполнит необходимые критерии.

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Говоря о временных рамках вступления, Расмуссен отметил, что нынешнее украинское руководство видит этот процесс так, что новый парламент после выборов изменит законодательство относительно статуса.

"Мы должны дождаться выборов и законодательной процедуры. Если парламент примет этот закон, тогда я ожидаю, что Украина поставит этот вопрос на заседание Комиссии Украина-НАТО и на этом основании выработаем план по дальнейшему развитию партнерства. Но сейчас очень трудно предсказать (время поступления), потому что много будет зависеть от самой Украины, ее способности провести реформы и выполнить необходимые критерии. Поэтому сейчас очень трудно сказать по срокам", - сказал он.