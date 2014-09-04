Медведев рассказал, когда Россия возобновит сотрудничество с Украиной в газовой сфере

Политик отметил, что Россия может возобновить сотрудничество с Украиной в газовой сфере как с государством-должником, но при соблюдении двух условий, передает ТСН.

Во-первых, Украина должна погасить существующую задолженность, которая достигла астрономической цифры.

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Во-вторых, для Украины даже при использовании сезонных цен средняя цена за газ будет составлять $ 385 за 1 тысячу кубических метров.

По словам Медведева, если Украине не нужны скидки, то россияне и в дальнейшем готовы продавать украинцам газ по цене в $ 485 за 1 тысячу кубических метров.

Премьер-министр РФ убеждает, что такая цена, россиян вполне устраивает.