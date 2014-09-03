Süddeutsche Zeitung: Кто говорит открыто – живет в опасности

17:07, 03 сентября 2014
Политика
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Воюют ли российские солдаты на востоке Украины? Москва говорит «нет». Кто в России в этом сомневается, должен учитывать репрессии – даже когда речь идет о матерях солдат.

REUTERS

Об этом пишет Юлиан Ханс в своей статье «Кто говорит открыто – живет в опасности», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

За несколько часов до нападения Лев Шлосберг давал интервью. Он говорил – как всегда – прямым текстом: то, что солдат вооруженных сил России отправляют будто на учения,  а потом заставляют участвовать на украинской границе в качестве «добровольцев» в необъявленной войне – это «преступление государства», сказал он местному филиалу радиостанции Эхо Москвы в городе Пскове.

«Нет никакого приказа главнокомандующего, нет приказа министра обороны или приказа командующего воздушно-десантных войск. Но люди воюют и погибают там». В тот же вечер, это была пятница, Шлосберг был жестоко избит по дороге домой неизвестными. Когда он пришел в себя в больнице, у него была черепно-мозговая травма и перелом носа.

Кто сомневается, быстро становится предателем

Любой, кто сомневается в официальной версии в России, что на Донбассе народное ополчение без российского вмешательства защищает гражданское население от геноцида украинской армии, рассматривается как предатель и должен быть готов ко всему. Особенно, если он известный. Но не только.

Кто сомневается в

Назвать Льва Шлосберга известной личностью, было бы преувеличением. На российских государственных каналах, через которые более чем 90 процентов людей в стране получают информацию, его имя не появляется. Как депутат он сидит не в Государственной Думе в Москве, а в региональном парламенте Псковской области, которая граничит на северо-западе страны с Эстонией, Латвией и Беларусью. Он руководит местным отделением Яблока, той либеральной партии, которая уже очень давно не играет никакой роли в государственной политике. И он издает областную газету «Псковская губерния».

Среди критически мыслящих граждан, которые ищут другие источники информации, кроме официальных, восьмиминутная речь Шлосберга, которую он произнес на Рождество 2012 года в парламенте,  мгновенно сделала его известным. С подавленной яростью он назвал закон, который запрещает гражданам США усыновлять российских детей, «негуманным, безответственным и подлым» и назвал цифры из статистики: в позапрошлом году в российских приемных семьях погибло 1220 детей, в американских – 19.

Если государство не может справиться с тем, чтобы обеспечить здоровье своих детей, то должно по крайней мере разрешить это сделать другому. После аннексии Крыма в марте острая речь Шлосберга снова разлетелась в YouTube. За то, что практически в одиночку доказывает, что депутаты своими голосами могут изменить ситуацию - не только в голосованиях, но и  с помощью публичных выступлений – 51-летний деятель уже неоднократно в прошлом получал антисемитские угрозы.  Теперь нападавшие осуществили эти угрозы.

Солдаты больше не дают о себе знать матерям

Поводом стало, в этом пострадавший уверен, то, что с прошлого вторника впервые есть уверенность в том, что уже давно подозревали: в Украине воюют российские солдаты, десятки, а может, даже сотни, при этом погибли. Первое верное доказательство этого предоставил Шлосберг: Он был на похоронах Леонида Кичаткина, члена 76-й дивизии воздушно-десантных войск, дислоцированной в Пскове.

Другие тоже хотят высказаться

Во вторник в его газете опубликовали все детали о погибших, которые власти всеми средствами пытались скрыть. Родственники молчат, потому что боятся, что их сыновей посчитают дезертирами и заберут у их семей квартиры, которые государство предоставляет солдатам-контрактникам.  В Пскове, где дислоцированы воздушно-десантные войска, все говорят об одном, сказал Шлосберг; «но только я могу сказать это громко в микрофон».

Газета в Пскове / скриншот Веб-архив

После разоблачений хотят высказаться и другие. Элла Полякова, председатель солдатских матерей в Санкт-Петербурге, также опасается, что сотни российских солдат уже погибли в Украине. С ней связались многие женщины, чьих сыновей отправили на учения, и от них теперь нет никаких новостей. После того, как Полякова пошла с этим к общественности, министерство юстиции назвало ее объединение  иностранной шпионской организацией – хотя солдатские матери больше не берут денег от спонсоров за рубежом.

В воскресенье канал НТВ показал вторую часть передачи о «Друзьях хунты», в которой известных людей, которые якобы выразили сочувствие Киеву, ставили к позорному столбу. Спектр достаточно широк: от учительницы истории из Москвы, Сергея Алексашенко, бывшего сотрудника ЦБ РФ, который постоянно указывает на экономические последствия аннексии Крыма, до порно-актрисы Саши Грей. Она написала в Twitter: «Будь сильным, Киев!».

Европа на пороге большой войны, предупреждает Шлоссберг, «остановить ее может только общество». Горстка людей все же осмелилась вчера в центре Москвы провести одиночные протесты. Собрания, согласно закону, вряд ли возможны.

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