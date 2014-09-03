Süddeutsche Zeitung: Кто говорит открыто – живет в опасности

Об этом пишет Юлиан Ханс в своей статье «Кто говорит открыто – живет в опасности», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

За несколько часов до нападения Лев Шлосберг давал интервью. Он говорил – как всегда – прямым текстом: то, что солдат вооруженных сил России отправляют будто на учения, а потом заставляют участвовать на украинской границе в качестве «добровольцев» в необъявленной войне – это «преступление государства», сказал он местному филиалу радиостанции Эхо Москвы в городе Пскове.

«Нет никакого приказа главнокомандующего, нет приказа министра обороны или приказа командующего воздушно-десантных войск. Но люди воюют и погибают там». В тот же вечер, это была пятница, Шлосберг был жестоко избит по дороге домой неизвестными. Когда он пришел в себя в больнице, у него была черепно-мозговая травма и перелом носа.

Кто сомневается, быстро становится предателем

Любой, кто сомневается в официальной версии в России, что на Донбассе народное ополчение без российского вмешательства защищает гражданское население от геноцида украинской армии, рассматривается как предатель и должен быть готов ко всему. Особенно, если он известный. Но не только.

Назвать Льва Шлосберга известной личностью, было бы преувеличением. На российских государственных каналах, через которые более чем 90 процентов людей в стране получают информацию, его имя не появляется. Как депутат он сидит не в Государственной Думе в Москве, а в региональном парламенте Псковской области, которая граничит на северо-западе страны с Эстонией, Латвией и Беларусью. Он руководит местным отделением Яблока, той либеральной партии, которая уже очень давно не играет никакой роли в государственной политике. И он издает областную газету «Псковская губерния».

Среди критически мыслящих граждан, которые ищут другие источники информации, кроме официальных, восьмиминутная речь Шлосберга, которую он произнес на Рождество 2012 года в парламенте, мгновенно сделала его известным. С подавленной яростью он назвал закон, который запрещает гражданам США усыновлять российских детей, «негуманным, безответственным и подлым» и назвал цифры из статистики: в позапрошлом году в российских приемных семьях погибло 1220 детей, в американских – 19.

Если государство не может справиться с тем, чтобы обеспечить здоровье своих детей, то должно по крайней мере разрешить это сделать другому. После аннексии Крыма в марте острая речь Шлосберга снова разлетелась в YouTube. За то, что практически в одиночку доказывает, что депутаты своими голосами могут изменить ситуацию - не только в голосованиях, но и с помощью публичных выступлений – 51-летний деятель уже неоднократно в прошлом получал антисемитские угрозы. Теперь нападавшие осуществили эти угрозы.

Солдаты больше не дают о себе знать матерям

Поводом стало, в этом пострадавший уверен, то, что с прошлого вторника впервые есть уверенность в том, что уже давно подозревали: в Украине воюют российские солдаты, десятки, а может, даже сотни, при этом погибли. Первое верное доказательство этого предоставил Шлосберг: Он был на похоронах Леонида Кичаткина, члена 76-й дивизии воздушно-десантных войск, дислоцированной в Пскове.

Другие тоже хотят высказаться

Во вторник в его газете опубликовали все детали о погибших, которые власти всеми средствами пытались скрыть. Родственники молчат, потому что боятся, что их сыновей посчитают дезертирами и заберут у их семей квартиры, которые государство предоставляет солдатам-контрактникам. В Пскове, где дислоцированы воздушно-десантные войска, все говорят об одном, сказал Шлосберг; «но только я могу сказать это громко в микрофон».

После разоблачений хотят высказаться и другие. Элла Полякова, председатель солдатских матерей в Санкт-Петербурге, также опасается, что сотни российских солдат уже погибли в Украине. С ней связались многие женщины, чьих сыновей отправили на учения, и от них теперь нет никаких новостей. После того, как Полякова пошла с этим к общественности, министерство юстиции назвало ее объединение иностранной шпионской организацией – хотя солдатские матери больше не берут денег от спонсоров за рубежом.

В воскресенье канал НТВ показал вторую часть передачи о «Друзьях хунты», в которой известных людей, которые якобы выразили сочувствие Киеву, ставили к позорному столбу. Спектр достаточно широк: от учительницы истории из Москвы, Сергея Алексашенко, бывшего сотрудника ЦБ РФ, который постоянно указывает на экономические последствия аннексии Крыма, до порно-актрисы Саши Грей. Она написала в Twitter: «Будь сильным, Киев!».

Европа на пороге большой войны, предупреждает Шлоссберг, «остановить ее может только общество». Горстка людей все же осмелилась вчера в центре Москвы провести одиночные протесты. Собрания, согласно закону, вряд ли возможны.