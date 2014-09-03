Обама прокомментировал разговор Порошенко с Путиным: "Надеюсь, Москва пойдет навстречу"

Режим прекращения огня нельзя вводить, пока Россия поддерживает пророссийские бандитские формирования на востоке Украины, сообщает 5 канал.

Так на телефонный разговор Порошенко и Путина отреагировал президент США Барак Обама. Во время пресс-конференции в Таллине глава Белого дома подчеркнул: первые шаги к мирному урегулированию должна сделать Москва, ведь именно она способствовала обострению конфликта на Донбассе.

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"Соединенные Штаты всегда поддерживали намерения Петра Порошенко достичь прежде всего политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Но пока эти намерения не удалось реализовать, поскольку Россия не относилась к этому серьезно и не признавала, что контролирует сепаратистов на востоке. Мы надеемся, что на этот раз Москва действительно готова пойти навстречу и остановить финансирование бандитских формирований", - заявил Обама.

Напомним, сегодня пресс-служба украинского главы сообщила, что Порошенко и Путин договорились относительно режима прекращения огня на Донбассе. В Кремле подтвердили факт мирных консультаций глав государств, но потом спохватились и отрицали, что Путин согласился на прекращение огня - "ведь он к войне никак не причастен".