Обама прокомментировал разговор Порошенко с Путиным: "Надеюсь, Москва пойдет навстречу"
Соединенные Штаты всегда поддерживали намерения Петра Порошенко достичь, прежде всего, политического урегулирования конфликта на востоке Украины.
Режим прекращения огня нельзя вводить, пока Россия поддерживает пророссийские бандитские формирования на востоке Украины, сообщает 5 канал.
Так на телефонный разговор Порошенко и Путина отреагировал президент США Барак Обама. Во время пресс-конференции в Таллине глава Белого дома подчеркнул: первые шаги к мирному урегулированию должна сделать Москва, ведь именно она способствовала обострению конфликта на Донбассе.
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"Соединенные Штаты всегда поддерживали намерения Петра Порошенко достичь прежде всего политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Но пока эти намерения не удалось реализовать, поскольку Россия не относилась к этому серьезно и не признавала, что контролирует сепаратистов на востоке. Мы надеемся, что на этот раз Москва действительно готова пойти навстречу и остановить финансирование бандитских формирований", - заявил Обама.
Напомним, сегодня пресс-служба украинского главы сообщила, что Порошенко и Путин договорились относительно режима прекращения огня на Донбассе. В Кремле подтвердили факт мирных консультаций глав государств, но потом спохватились и отрицали, что Путин согласился на прекращение огня - "ведь он к войне никак не причастен".