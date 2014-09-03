Госдеп: Полезнее услышать от Путина, что за две недели он выведет своих солдат, чем захватит Киев

"Насколько я понимаю, Кремлем были даны некие объяснения по поводу того, что это высказывание было вырвано из контекста, и я оставляю им комментировать это. Разумеется, было бы более полезно услышать президента Путина, говорящим о том, что за две недели он выведет всех российских солдат, и прекратит финансовую и военную поддержку, оказываемую сепаратистам. Разумеется, мы бы хотели, чтобы это произошло даже быстрее", – цитирует Псаки "Голос Америки".

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Кроме того, по поводу высказывания президента РФ Путина на молодежном форуме "Селигер" о том, что Россия является одной из наиболее мощных ядерных держав, Псаки заметила, что "президент Путин сделал ряд эскалационных заявлений – я не хочу их судить или оценивать, что они означают".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что слова Путина "о взятии Киева за две недели" были вырваны из контекста.

Как сообщал УНИАН, итальянская газета La Repubblica написала, что в разговоре с председателем Еврокомисии Жозе Мануэлем Баррозу Путин, отвечая на вопрос о российском вторжении в Украину, заявил: "Проблема заключается не в этом. Но в том, что если я захочу, за две недели возьму Киев".