Председатель депутатской группы поддержал введение военного положения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кинах сказал в комментарии журналистам перед началом встречи лидеров парламентских фракций и групп с президентом Украины Петром Порошенко.

“Я поддерживаю введение военного положения”, - сказал он и добавил, что это должно быть консолидированное решение всех структур власти, а все личные и политические вопросы должны быть второстепенными.

Читайте такжеУ Порошенко объяснили, почему не вводят военное положениеВопрос введения военного положения, считает депутат, должен быть одновременным с разработкой четкого плана действий с тем, чтобы Украина мобилизовала все возможности, опираясь на поддержку международных партнеров, защищала свою государственность и право украинского народа на свой цивилизационный выбор.

Напомним, сегодня в 17 часов должно было стартовать совещание президента с главами групп и фракций относительно введения военного положения на Донбассе.