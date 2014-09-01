Канцлер Германии поддержала ужесточение санкций против России

Об этом канцлер сказала журналистам в Берлине, передает радио "Свобода". По ее словам, Евросоюз "не может принять поведение России". "Я уже говорила, что санкции могут негативно повлиять, в том числе и на немецкие компании", - сказала она. Но не смотря на это, Ангела Меркель подчеркнула: "я считаю, что необходимо подготовить такие санкции. Проблемы, которые могут возникнуть в связи с этим, не сопоставимы с проблемами, которые могут возникнуть, если мы ничего не будем делать".

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Ранее в Еврокомиссии сообщили, что работают над проектом усиления санкций против России, который должен быть готов через неделю.

Кроме этого, Ангела Меркель подчеркнула, что "военного решения конфликта не будет, я об этом говорила с самого начала и я в этом убеждена. Это также позиция других стран-членов ЕС".