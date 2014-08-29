Меркель: ЕС обсудит новые санкции против России

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle.

"Мы получаем сообщения о расширении присутствия российских солдат, новую дестабилизацию и новые передвижения сепаратистов в районах, где до сих пор было тихо", - сказала Меркель.

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По словам немецкого канцлера, ЕС постоянно давал понять, что в случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине будут обсуждаться дальнейшие санкции.

"Этот вопрос будет стоять на повестке дня саммита, и мы должны спросить себя, как мы будем реагировать", - констатировала Ангела Меркель.

Она добавила, что Евросоюз стремится дипломатического решения кризиса и "не ослабит своих стремлений", однако ситуация после встречи президентов Владимира Путина и Петра Порошенко в Минске ухудшилась.