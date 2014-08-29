Германия впервые заговорила о "военной интервенции" РФ в Украину

В связи с последними событиями в Украине правительство Германии впервые заговорило о "военной интервенции " со стороны России. "Мы ожидаем объяснений от России относительно сообщений о неоднократных нарушениях украинских границ, которые в итоге свидетельствуют о военной интервенции", - заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на пресс-конференции в Берлине, передает Deutche Welle.

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Он добавил, что косвенные свидетельства "присутствия россиян и использования российских вооружений" были уже и раньше, сейчас основания для таких утверждений стали более весомыми. Такое развитие событий является "очень серьезным и ничем не оправданным", подчеркнул представитель немецкого правительства.

Штеффен Зайберт подтвердил предыдущее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о намерении обсудить на экстренном саммите ЕС новые санкции против России. В то же время возможность поставок вооружений Украине спикер отверг.