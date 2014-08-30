Обстановка вокруг Иловайска нагнетается для дискредитации командования - советник министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в субботу сообщил журналистам советник министра обороны Украины Александр Данилюк.

«Илловайск российские спецслужбы пытаются использовать для дестабилизации ситуации в стране в целом, подрыва доверия к руководству Минобороны, командованию Вооруженных Сил Украины и оперативному командованию АТО», - сказал Данилюк.

По его словам, перед боевиками поставлена задача уничтожить украинских военных под Иловайском для того, чтобы начать заранее подготовленные акции протеста в Киеве с захватом админзданий.

Читайте такжеВ Минобороны решили пока не предоставлять "публичную информацию" о ситуации в Иловайске

«Осуществляются попытки уничтожить всю группу, которая там есть, чтобы потом на волне частично инспирированных, частично заранее организованных протестов начать акции прямого действия в Киеве», - добавил советник.

При этом он отмел обвинения в том, что руководство Минобороны сознательно завело военных в ловушку под Иловайском для того, чтобы ослабить добровольческие батальоны.

«Если бы Генштаб действительно имел такие намерения, то не устраивал бы 6-дневный сериал», - сказал Данилюк, отметив, что в окружении, кроме бойцов добровольческих батальонов находится множество кадровых украинских военных.

Он также призвал украинских граждан трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике. При этом Данилюк подчеркнул, что после завершения операции в Иловайске Минобороны будет инициировать расследование в отношении лиц, которые не единожды разглашали оперативную информацию, в результате чего гибли украинские военные.