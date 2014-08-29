Власти Сум намерены отправить в зону АТО военную технику из музеев на запчасти

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского горсовета.

Согласно сообщению, мэр Сум Александр Лысенко обратился к жителям города с просьбой помочь военнослужащим, которые нуждаются в военной технике.Читайте такжеЛьвовский бизнесмен подарил БТР батальону территориальной обороны

«Городской глава просит у предпринимателей, руководителей и членов военных союзов, общественных организаций и каждого, кому небезразлична судьба Украины и мир в ней, помочь военным. Сумчане, находящиеся на Донбассе, остро нуждаются в военной технике и бронированном транспорте. Власть уже дала распоряжение снять с пьедесталов всю автобронетанковую технику, БТР и быстро привести их в рабочее состояние. Их привезут и из разных городов области», - отмечается в сообщении.

Кроме того, как подчеркивает пресс-служба, необходимы автомобили УАЗ и грузовые автомобили, которые могут пригодиться в военных действиях.

«Сегодня на ремонтной базе 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка и на площадке коммунального транспортного предприятия трудятся специалисты, которые разбираются в военной технике. Они готовы осмотреть каждый экземпляр, провести ремонтные работы и переоборудование. Далее техника будет отправлена в армию», - говорится в сообщении.Читайте такжеВолонтеры привезли в зону АТО материальной помощи на 600 тысяч гривен

В настоящее время активисты уже сняли ступицу у одного из БТРов, установленного в мемориале афганцам под отрытым небом на улице Кондратьева, на запчасти к военной технике в зоне АТО.

«Все для фронта. Все для победы», - написал на своей странице в Фейсбук волонтер Александр Такул.

По его информации, ступица является центральной частью вращающегося элемента колеса, и на машине осталось еще семь таких деталей, а в случае надобности активисты также снимут их для помощи военным.