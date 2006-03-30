В Крыму убили новоизбранного мэра

В Крыму после покушения умер новоизбранный мэр поселка Мирного, расположенного на северо-западе полуострова. Об этом сообщает "Українська правда".

Нападение на кандидата в мэры Мирного Анатолия Симоненко произошел вечером накануне выборов.

По показаниям свидетелей, на него около дома напали двое неизвестных с битами или палками. Когда шли выборы, Симоненко находился в коме. Когда же стали известны результаты, согласно которым он победил с большим отрывом от соперников, Симоненко умер.

В крымской организации Республиканской партии Украины считают нападение заказным. Прокуратура возбудила уголовное дело, идет следствие.

Поселок Мирный расположен на побережье озера Донузлав, где Кабинет министров предлагает построить один из наибольших в Украине портово-транспортных комплексов.

В то же время в Харьковской области в автомобильной катастрофе погиб председатель Змиевской районной организации Партии регионов Виктор Стариков, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины в четверг.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, около 20 часов на дороге Змеев-Харьков.

Превысив скорость, автомобиль BMW-528 под управлением Старикова, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "КрАЗ", который остановился на проезжей части для заправки. Стариков погиб на месте трагедии.