Боевики устроили засаду украинским военным, проигнорировав призыв Путина
10:49, 29 августа 2014Политика
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Колонна украинских военных, состоящая из бойцов добровольческих батальонов, а также Вооруженных сил Украины, попала в засаду при попытке выйти из окружения.
REUTERS
Об этом в Facebook написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
"При попытке выхода из окружении колонна наших братьев (все батальоны и усиление ВСУ) попала в засаду", - сообщил комбат.
Читайте такжеВ районе аэропорта в Луганске боевики обстреляли колонну сил АТО, есть раненые - ТымчукПо его словам, украинские военные заняли круговую оборону и ведут бой. Им нужна срочная помощь.
Семенченко добавил, что сообщил все данные, включая местонахождение военных, командующему силами Нацгвардии и министру внутренних дел.
Как сообщал УНИАН, Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчением Новоросии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.
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