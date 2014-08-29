Боевики устроили засаду украинским военным, проигнорировав призыв Путина

Об этом в Facebook написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"При попытке выхода из окружении колонна наших братьев (все батальоны и усиление ВСУ) попала в засаду", - сообщил комбат.

Читайте такжеВ районе аэропорта в Луганске боевики обстреляли колонну сил АТО, есть раненые - ТымчукПо его словам, украинские военные заняли круговую оборону и ведут бой. Им нужна срочная помощь.

Семенченко добавил, что сообщил все данные, включая местонахождение военных, командующему силами Нацгвардии и министру внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчением Новоросии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.