Лидер фракции БЮТ: коалиция не прибегнет к силе

Фракции парламентской коалиции не намереваются завтра силовыми методами разблокировать работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после консультаций между лидерами фракций и председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

“На силовой вариант никто идти не будет. Сделаем все, чтобы работа была конструктивной”, - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО напомнил, что завтра в 9.30 продолжатся консультации относительно разблокирования работы парламента. “Но, наверное, завтра будет сложный день для того, чтобы начать пленарное заседание”, - сказал лидер фракции БЮТ.

Он напомнил, что оппозиция требует проведения референдума относительно вступления в НАТО до момента присоединения Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе (присоединение может состояться на Бухарестском саммите НАТО в апреле с.г. – УНИАН). В то же время, коалиция, руководствуясь законами, настаивает на том, что такой референдум должен быть проведен только после выполнения Украиной Плана действий относительно членства.