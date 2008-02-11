Лидер фракции БЮТ: коалиция не прибегнет к силе
"Но, наверное, завтра будет сложный день"
Фракции парламентской коалиции не намереваются завтра силовыми методами разблокировать работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после консультаций между лидерами фракций и председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
“На силовой вариант никто идти не будет. Сделаем все, чтобы работа была конструктивной”, - сказал он.
И.КИРИЛЕНКО напомнил, что завтра в 9.30 продолжатся консультации относительно разблокирования работы парламента. “Но, наверное, завтра будет сложный день для того, чтобы начать пленарное заседание”, - сказал лидер фракции БЮТ.
Он напомнил, что оппозиция требует проведения референдума относительно вступления в НАТО до момента присоединения Украины к Плану действий относительно членства в Альянсе (присоединение может состояться на Бухарестском саммите НАТО в апреле с.г. – УНИАН). В то же время, коалиция, руководствуясь законами, настаивает на том, что такой референдум должен быть проведен только после выполнения Украиной Плана действий относительно членства.