Обама пригласил Порошенко в Белый дом – СМИ

Об этом Обама заявил, выступая в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это первый визит Порошенко в США со времен его инаугурации и, по словам Президента США, главное проявление единства между США и Украиной.

Обама в своем выступлении обвинил Россию в эскалации насилия в Украине.

Читайте такжеРоссия изолирована больше, чем во времена Холодной войны - ОбамаПо словам Президента США, Россия обучает, вооружает и финансирует бойцов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также отметил, что это подтверждают новые спутниковые снимки, которые демонстрируют наличие войск РФ на территории Украины.