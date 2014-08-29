Обама пригласил Порошенко в Белый дом – СМИ
08:29, 29 августа 2014Политика
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Президент США Барак Обама пригласил Президента Украины Петра Порошенко посетить Белый дом в сентябре.
Президент США пригласил Порошенко на встречу / УНИАН
Об этом Обама заявил, выступая в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это первый визит Порошенко в США со времен его инаугурации и, по словам Президента США, главное проявление единства между США и Украиной.
Обама в своем выступлении обвинил Россию в эскалации насилия в Украине.
Читайте такжеРоссия изолирована больше, чем во времена Холодной войны - ОбамаПо словам Президента США, Россия обучает, вооружает и финансирует бойцов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также отметил, что это подтверждают новые спутниковые снимки, которые демонстрируют наличие войск РФ на территории Украины.
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