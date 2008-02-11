Мороз расценил арест Рудьковского как ”узаконенные пытки”

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ называет бессмысленным решение суда относительно необходимости содержания под стражей своего однопартийца, экс-министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

Об этом говорится в заявлении А.МОРОЗА, переданном УНИАН пресс-службой СПУ.

“Печально известный Печерский райсуд признал необходимым содержать под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО, бывшего министра транспорта и связи Украины. Это решение выглядит бессмысленным по многим обстоятельствам”, - говорится в заявлении.

А.МОРОЗ отметил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ добросовестно сотрудничает со следствием и не давал никаких оснований для противоположных выводов. Кроме того, отмечает лидер СПУ, задержание Н.РУДЬКОВСКОГО ночью в выходной день с применением подразделения силовиков и на основании санкции, принятой с самыми грубыми нарушениями процессуальных норм, является противоправным действием, которое нуждается в юридической оценке. А.МОРОЗ также считает, что содержание больного под стражей в послеоперационный период “можно расценивать как узаконенные пытки, давно осужденные всеми неварварскими странами”.

При этом А.МОРОЗ отметил, что не хочет касаться сути обвинений экс-министру, поскольку это дело суда и следствия. “Однако заказной характер обвинений, давление на следствие подтверждается отказом последнего приобщать к делу материалы, которые опровергают суть надуманных претензий к экс-министру”, - отмечается в заявлении.

”Можно предвидеть, что суд, а фактически, судилище, уже состоялось. Не в судебной инстанции, а в кабинетах служб Президента, который и является заказчиком и вдохновителем гонений на Н.РУДЬКОВСКОГО”, - убежден А.МОРОЗ. По его словам, причиной этого являются не надуманные или явные злоупотребления, а то, что, выступая от имени социалистов Украины, Н.РУДЬКОВСКИЙ публично критиковал существующую в Украине власть за ее действия и намерения.

Лидер СПУ заявил, что социалисты используют все меры в рамках Конституции Украины для защиты прав и свобод человека, в частности Н.РУДЬКОВСКОГО, привлекут внимание общественных правозащитных организаций, международного сообщества к фактам произвола и волюнтаризма в Украине, которые не имеют никакого отношения к провозглашаемым демократическим лозунгам современными руководителями Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Сегодня, 11 февраля, судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО.

Таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест.

Как отмечается в решении суда, учтено, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, находясь на подписке о невыезде, не выполнял взятые на себя обязанности, обвиняется в совершении тяжкого преступления и не проживает по месту регистрации, поэтому «есть основания применить более жесткую меру пресечения – взятие под стражу».

По решению суда экс-министр транспорта будет содержаться в Киевском СИЗО №13.