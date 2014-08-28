Украина разочарована отсутствием четкой позиции Брюсселя относительно вторжения РФ - источник

Об этом заявил информированный источник в дипломатической службе, отметив, что Киев не скрывает своего разочарования, передает Украинская правда.

"Киев очень ценит последовательную поддержку Украины со стороны ЕС, но глубоко разочарован позицией Брюсселя относительно последних событий. Точнее - ее отсутствием. Мы уже сделали несколько заявлений публично, но то, что идет по дипломатическим каналам, имеет значительно более жесткую тональность", - отметил собеседник.Читайте такжеПредставитель Еврокомиссии: Запомните 27 августа - в этот день началась открытая агрессия РФ в Украине

Источник издания добавил, что ЕС отказывается конкретизировать свою позицию. А из сигналов, которые поступают в публичной плоскости, можно сделать вывод, что ЕС не признает факт вторжения российских войск, несмотря на неоспоримые доказательства этого.

"Мы не понимаем, где позиция ЕС в нынешней ситуации. Идет неприкрытая агрессия России против Украины с привлечением ее регулярной армии и ЕС об этом уведомлен. То, что ЕС взял паузу и не признает этого, нас шокирует. ЕС должен определиться", - отметил собеседник.Читайте такжеЕС назвал заявление своего спикера о российском вторжении в Украину его личным мнением

Киев рассчитывает, что до саммита ЕС, который состоится 30 августа, ЕС найдет силы признать очевидное. "Мы ожидаем, что Евросоюз введет жесткие санкции против РФ и примет решение о предоставлении нам военно-технической помощи".

Стоит отметить, в четверг премьер Дании сообщил, что на саммите в субботу не будут рассматриваться новые санкции против России.