На саммите ЕС в Брюсселе 30 августа обсудят вопросы кризиса в Украине

Об этом в четверг в Брюсселе сообщила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

"Лидеры ЕС в субботу собираются в Брюсселе, и кризис в Украине будет на повестке дня саммита", - сказала она.

Кроме того, по словам Косьянчич, ситуацию в Украине будут обсуждать министры иностранных дел ЕС в рамках неформальной встречи в пятницу и субботу в Милане.Читайте такжеГлава МИД Латвии о вторжении РФ в Украину: в ООН должны реагировать, это - война

"Мы очень обеспокоены последним развитием событий, включая сообщения о том, что происходит на месте. Мы повторяем наш призыв к России немедленно прекратить враждебные действия на границе, которые включают поставки оружия, оборудования и военного персонала из России в Украину. Мы подтверждаем нашу поддержку политической решению кризиса, которое будет базироваться на полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Косьянчич.

Она также напомнила, что в субботу в Брюсселе состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Совета ЕС Германом Ван Ромпеем.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко сзывает СНБО в связи с военным вторжением России в Украину.

Сегодня постоянный представитель Украины в Европейском Союзе посол Константин Елисеев призвал провести 30 августа внеочередное заседание Совета ЕС по Украине в связи с "неприкрытым военным вторжением России".

"Мы призываем провести 30 августа специальное внеочередное заседание Совета ЕС по Украине. Достаточно потакать и умиротворять агрессора! Солидарность должна стать абсолютной и безусловной. Она должна материализоваться в дальнейших решительных существенных санкциях и крупномасштабной военной и технической помощи Украине для того, чтобы остановить агрессора", - заявил постпред.Читайте такжеВторжение ВС РФ в Украину происходит по нескольким направлениям - Шкиряк

Елисеев отметил, что со вчерашнего дня Россия начала неприкрытое военное вторжение на территорию Украины. "Наша искренняя попытка предложить руку мира России в Минске получила циничную и неумную улыбку в ответ. В тот же вечер мы стали свидетелями пересечения границы Украины кортежами российской военной техники и снаряжения. "Зеленые человечки" без знаков различия, аналогичные тем, которых мы видели в Крыму, заполняют Украины. Украина и Европейский Союз должны остановить эту войну", - убежден украинский дипломат.