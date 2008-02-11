Тихонов и Колесниченко расскажут о целях Северодонецка-2. Пресс-конференция в УНИАН

12 февраля в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция руководства оргкомитета Съезда депутатов местных советов на тему: «Цель и задачи Съезда депутатов всех уровней в Северодонецке». Участники: председатель Ассоциации региональных и местных советов, народный депутат Виктор Тихонов и секретарь оргкомитета Съезда, народный депутат Вадим Колесниченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (097) 276-00-00.