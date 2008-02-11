Тимошенко требует от Фирташа счетов по старым ценам

Правительство располагает финансовыми средствами для погашения задолженности за поставки газа в ноябре-декабре 2007 года по цене 2007 года, а не 2008, как требует компания «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе встречи с руководителями дипломатических миссий стран Евросоюза, аккредитованных в Украине.

«Наше правительство аккумулировало средства, тут не может быть никаких сомнений – мы будем рассчитываться за предыдущий период», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство готово погасить задолженность только при условии, если «РосУкрЭнерго» подпишет документы о поставке газа в конце 2007 года по ценам 2007 года.

«Мы готовы рассчитаться с компанией «УкрГаз-Энерго», если она предъявит акты на основе цен 2007 года», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заверила дипломатов, что Украина была, есть и будет надежным поставщиком российского газа в Европу.

«Украина будет достойна выполнять свои функции по транзиту природного газа», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, уточнив, что Украина в декабре 2007-го и в январе 2008 года выполнила все обязательства по транспортировке газа по своей территории.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации с поставками газа в Украину, через которую российский газ транзитом поставляется в страны Европы.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.