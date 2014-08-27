Тымчук: Впервые россияне начали осознавать, в какую кровавую пропасть их толкает Путин

Об этом в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Впервые за полгода российского вторжения россияне начали включать мозги и осознавать, в какую кровавую пропасть их толкает Путин. Никакого сочувствия и жалости к украинцам, убиваемым ежедневно в собственной стране по воле Кремля, в РФ и близко нет. Но россияне вдруг поняли, что за радостную для них кражу территорий и суверенитета у Украины надо платить. Жизнями своих вояк", – отметил он.

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По мнению Тымчука, гибель в Украине российских наемников и солдат приближает конец войны на Востоке Украины.

"Каждый россиянин - наемник или солдат - убитый в Украине, - это еще один шаг к прекращению мясорубки на Донбассе. Это еще один шаг к прозрению российского общества и его давления на собственную власть с требованием прекратить агрессию", – считает он.