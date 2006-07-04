Мэр Киева: мой сын никогда в своей жизни не видел оружия

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отрицает участие своего сына, депутата Киевсовета Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, в потасовке с перестрелкой в одесском баре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, замешан ли его сын в событиях, которые произошли в ночь с 1 на 2 июля в одном из баров Одессы, когда были применено огнестрельное оружие и пострадали люди, мэр сказал: «Я не знаю о чем речь, если честно, меня это не волнует. Все, что я знаю о своем сыне, - то, что он добрый, хороший парень и больше ничего особенного… Мой сын никогда не видел в своей жизни оружия. Это глупости», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также сказал, что ни он, ни его сын не отвечают друг за друга, в частности сын за него так точно, подчеркнул мэр. Но при этом добавил, что может сказать единственное: «я горжусь своим сыном».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ никогда не пройдет мимо, если кого-то обижают и он всегда находится в состоянии возможности защитить свою честь.

«Ни он, ни я - не при чем. Это сто процентов. Все остальное брехня», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.