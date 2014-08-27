МВД Германии выделило 100 тыс. евро на лечение украинских пограничников

17:15, 27 августа 2014
Политика
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Из бюджета Министерства внутренних дел ФРГ выделено 100 тыс. евро для медицинской помощи украинским пограничникам.

Німеччина виділила гроші для українських прикордонників / dpsu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, об этом во время встречи в Киеве с директором Международно-правового департамента Госпогранслужбы Александром Мельниковым сказала медицинал-директор Федеральной полиции ФРГ Петра Болиус.

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Немецкая делегация также посетила Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины, где ознакомилась с системой оказания медицинской помощи в ходе боевых действий, пообщалась с медицинским персоналом и ранеными пограничниками. Согласно программе визита заграничные гости посетят и Центральный военный госпиталь Минобороны Украины.

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