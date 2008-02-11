Богатырева пугает нардепов дамокловым мечом

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что диалог является единственным механизмом для разблокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Р.БОГАТЫРЕВА высказал сегодня на пресс-конференции в СНБОУ.

«Я убеждена, что кроме диалога, другого пути решения вопроса не существует. Но если кому-то кажется, что это путь конструктивный и для стабилизации ситуации в стране, то они ошибаются», - сказала она.

При этом, по ее мнению, основой компромисса может быть только желание всех субъектов политического процесса.

«Я убеждена, что когда будет истекать срок 30 дней неработы Верховной Рады, соберутся депутаты под дамокловым мечом своего несуществования в будущем», - считает Р.БОГАТЫРЕВА.