Богатырева слишком много сделала для ПР, чтоб так быстро уйти

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА пока не планирует выходить из состава Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сообщила сегодня на брифинге в СНБО.

«Я не нарушаю закон Украины, и закон не выдвигает требования ко мне по отказу от членства в партии», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО считает, что она «многое сделала для Партии регионов, чтобы на скорую руку решать такие вопросы».

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, ее партийная принадлежность не препятствует ей по-государственному выполнять обязанности в должности секретаря СНБО.