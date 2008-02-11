Богатырева слишком много сделала для ПР, чтоб так быстро уйти
15:27, 11 февраля 2008Политика
782 0
Партийная принадлежность ей не мешает
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА пока не планирует выходить из состава Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сообщила сегодня на брифинге в СНБО.
«Я не нарушаю закон Украины, и закон не выдвигает требования ко мне по отказу от членства в партии», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.
Секретарь СНБО считает, что она «многое сделала для Партии регионов, чтобы на скорую руку решать такие вопросы».
По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, ее партийная принадлежность не препятствует ей по-государственному выполнять обязанности в должности секретаря СНБО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter